Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«За такие мелочи ты обычно платишь». Константинов — о поражении во втором матче полуфинала
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче полуфинальной серии с казанским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:3 (18:25, 25:18, 22:25, 25:27).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Феоктистов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«В отличие от первого матча, сегодня больше подача решала. Больше риска было с обеих сторон. Команды подавали лучше, давили больше. «Зенит» однозначно подавал лучше, чем в первой игре. Мы можем сожалеть о трёх-четырёх моментах в концовке четвёртого сета. Проигрывали очень лёгкие ситуации.

За такие мелочи ты обычно платишь в играх с таким соперником. Обе команды бьются за каждый мяч, за каждую партию. У кого будет более холодная голова, тому, наверное, удастся выйти вперёд», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android