«За такие мелочи ты обычно платишь». Константинов — о поражении во втором матче полуфинала

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче полуфинальной серии с казанским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:3 (18:25, 25:18, 22:25, 25:27).

«В отличие от первого матча, сегодня больше подача решала. Больше риска было с обеих сторон. Команды подавали лучше, давили больше. «Зенит» однозначно подавал лучше, чем в первой игре. Мы можем сожалеть о трёх-четырёх моментах в концовке четвёртого сета. Проигрывали очень лёгкие ситуации.

За такие мелочи ты обычно платишь в играх с таким соперником. Обе команды бьются за каждый мяч, за каждую партию. У кого будет более холодная голова, тому, наверное, удастся выйти вперёд», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.