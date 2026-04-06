«Мы допустили много ошибок». Бярда — о поражении «Заречья-Одинцово» от «Динамо-Ак Барс»

Диагональная ЖВК «Заречье-Одинцово» Богумила Бярда прокомментировала поражение команды в первом матче серии с «Динамо-Ак Барс» (Казань) в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

«Не могу сказать, что мы выдохнули после выхода в финал. Это огромное достижение для нашего клуба, для организации, для всех игроков. Но раз уж мы сюда вышли, то должны играть и показывать максимум. Мы должны бороться, несмотря ни на что, поэтому мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Сегодня на старте матча немного перегорели, Казань очень хорошо разобрала наш блок, защиту грамотно выстроила против нас, мы, в свою очередь, допустили много своих ошибок. Наверное, где-то сломились в этот момент, очень много ошибались. Будем делать работу над ошибками.

Физическое состояние? Это сейчас не самое важное. Мне кажется, в конце сезона этот вопрос вообще не имеет никакого смысла, потому что тяжело абсолютно всем, у всех есть какие-то болячки. Но это всё вообще не имеет значения, когда ты играешь в финале», — передаёт слова Бярды корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» начало с победы финал Суперлиги. Команда Терзича была хороша!
«Динамо-Ак Барс» начало с победы финал Суперлиги. Команда Терзича была хороша!
