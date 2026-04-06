Карполь — о поражении «Уралочки»: мы играем с «Динамо» — топ-3 самых дорогих клубов

Главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь объяснил, почему его команда проиграла первый матч в серии за бронзу чемпионата России. Свердловчанки уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3 (25:19, 14:25, 19:25, 25:23, 11:15).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 1-й матч
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«После первой партии мы упустили инициативу на подаче, а соперник, наоборот, усилил её. Нам не хватило в этом элементе, чтобы убрать «Динамо» с приёма. Они играли очень чисто, хорошо атаковали и мощно подавали, выбив нас же полностью с приёма. С таким мощным блоком, не имея его – очень сложно.

Чтобы самим иметь шансы, нужно хорошо подавать. Мы начали это снова делать в четвёртой партии, а в конце где-то не повезло. Считаю, что соперник пятый сет на зубах вырвал. У нас не получилось. Опять же, мы играем с московским «Динамо» – топ-3 самых дорогих клубов. Там мастера такого класса, и чтобы их обыгрывать, необходима максимальная дисциплина во всём. Её нам и не хватило сегодня. Нужно гораздо больше требовать от себя, лучше играть в защите, ставить блок, подавать подачу и там уже на что-то надеяться.

Сегодня был у нас характер. Нельзя сказать, что девочки не боролись, не хотели, не желали – такого нет. Они сегодня боролись. Две партии мне не понравились, потому что потеряли общую уверенность. Дальше бились, желание было у девочек. Просто напротив стоит московское «Динамо», которое победить, нужно превзойти себя», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

