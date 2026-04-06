Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Терзич: тяжело играть, когда противник почти не ошибается, Одинцово — серьёзный соперник

Комментарии

Главный тренер ЖВК «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу в первом матче серии с командой «Заречье-Одинцово» в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Теперь счёт в финальной серии стал 1-0 в пользу казанской команды.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

«Эта игра очень похожа на финал Суперкубка. Мы выигрывали две партии уверенно, а проигрывали в плотной борьбе. У меня было ощущение, что может быть сегодня пять партий. Одинцово – серьёзный соперник, и нужно играть всю игру на одном высоком уровне. Тяжело играть, когда соперник почти не ошибается. Мы атаковали лучше, были лучше на блоке, но противник почти не ошибается. Тем не менее справились, надеюсь, что дальше всё будет ещё лучше.

Во второй партии противник играл лучше, чем мы. Мы играли неплохо, но и противник играет в волейбол, причём делает это хорошо. Где-то были позиционные ошибки у нас, играли не так, как мы договорились. Реброва справилась нормально, ей было тяжело, я это понимаю. У меня в национальной команде была похожая ситуация, когда соперник делает подачу только на тебя. А Камилле всего 19 лет», – передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android