Терзич: тяжело играть, когда противник почти не ошибается, Одинцово — серьёзный соперник

Главный тренер ЖВК «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу в первом матче серии с командой «Заречье-Одинцово» в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Теперь счёт в финальной серии стал 1-0 в пользу казанской команды.

«Эта игра очень похожа на финал Суперкубка. Мы выигрывали две партии уверенно, а проигрывали в плотной борьбе. У меня было ощущение, что может быть сегодня пять партий. Одинцово – серьёзный соперник, и нужно играть всю игру на одном высоком уровне. Тяжело играть, когда соперник почти не ошибается. Мы атаковали лучше, были лучше на блоке, но противник почти не ошибается. Тем не менее справились, надеюсь, что дальше всё будет ещё лучше.

Во второй партии противник играл лучше, чем мы. Мы играли неплохо, но и противник играет в волейбол, причём делает это хорошо. Где-то были позиционные ошибки у нас, играли не так, как мы договорились. Реброва справилась нормально, ей было тяжело, я это понимаю. У меня в национальной команде была похожая ситуация, когда соперник делает подачу только на тебя. А Камилле всего 19 лет», – передаёт слова Терзича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.