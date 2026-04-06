Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Реброва высказалась о первом матче финальной серии Суперлиги

19-летняя доигровщица ЖВК «Динамо-Ак Барс» Камилла Реброва прокомментировал победу в первом матче серии с «Заречьем-Одинцово» в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23).

«Заречье» на протяжении сезона очень хорошо себя показывали, у них был небольшой спад, но они очень хорошо провели полуфинальные игры и подошли к финалу на своём пике. Это команда, которая много играет первым темпом, у них достаточно хорошие крайние нападающие. Так что недонастроя быть не может.

53 мяча на приёме – не помню такого. С «Ленинградкой» было 49, так что это рекорд. Но самое главное – это качество приёма. Ещё есть над чем работать, это только первая игра финала, так что всё впереди. С каждой игрой будем прибавлять. И мы, и соперник. У нас на протяжении сезона тренер говорит давить подачей. У соперника тоже хорошая подача, мы это всё разбирали на собраниях, готовились к такой подаче. Возможно, нервозность сказалась. Хочется, разумеется, выиграть», – передаёт слова Ребровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.