Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Реброва высказалась о первом матче финальной серии Суперлиги

Доигровщица «Динамо-Ак Барс» Реброва высказалась о первом матче финальной серии Суперлиги
Комментарии

19-летняя доигровщица ЖВК «Динамо-Ак Барс» Камилла Реброва прокомментировал победу в первом матче серии с «Заречьем-Одинцово» в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

«Заречье» на протяжении сезона очень хорошо себя показывали, у них был небольшой спад, но они очень хорошо провели полуфинальные игры и подошли к финалу на своём пике. Это команда, которая много играет первым темпом, у них достаточно хорошие крайние нападающие. Так что недонастроя быть не может.

53 мяча на приёме – не помню такого. С «Ленинградкой» было 49, так что это рекорд. Но самое главное – это качество приёма. Ещё есть над чем работать, это только первая игра финала, так что всё впереди. С каждой игрой будем прибавлять. И мы, и соперник. У нас на протяжении сезона тренер говорит давить подачей. У соперника тоже хорошая подача, мы это всё разбирали на собраниях, готовились к такой подаче. Возможно, нервозность сказалась. Хочется, разумеется, выиграть», – передаёт слова Ребровой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android