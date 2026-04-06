Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Качество игры оставляет желать лучшего». Тренер «Заречья-Одинцово» — о поражении в Казани

«Качество игры оставляет желать лучшего». Тренер «Заречья-Одинцово» — о поражении в Казани
Старший тренер ЖВК «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин прокомментировал поражение команды в первой встрече серии с «Динамо-Ак Барс» (Казань) в рамках финала чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

«Это первый матч серии, и он выдался нервозным с двух сторон, обе команды играли нервозно. Первую партию мы сыграли плохо во всех элементах. Иногда играли хорошо, но не всё получалось. Играли волнами. Вероятно, это связано с тем, что это был первый матч. Но качество игры оставляет желать лучшего. То, что мы запланировали, мы делали, однако очень мало, и этого не хватило.

Чтобы играть раскованно, надо играть в волейбол, показывать ту игру, которую мы можем показывать. И тогда будет раскованная игра. Мы заслуженно в финале, но дальше идёт игра. Нужно чувствовать себя в своей тарелке и играть так, как мы можем. Мы можем принимать, можем подавать быстрые мячи, можем играть хорошо в защите, заставлять соперника ошибаться. Сегодня мы этого сделать не смогли.

Тактика важна, однако важно и то, как ты играешь, какие у тебя действия. Если ты подаёшь Ребровой «бабочку», она и будет принимать. Нужна хорошая подача, и посмотрим, что будет. Нужно играть в свой волейбол. Мы могли перевернуть эту игру и победить, даже играя так нервозно. Подавали, но это не повлияло на ход матча. В третьей партии случилось то, что мы проиграли пару простых мячей, одно цепляется за другое. Такой разрыв – стечение обстоятельств. Но мы боролись в каждой партии», – передаёт слова Гатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» начало с победы финал Суперлиги. Команда Терзича была хороша!
«Динамо-Ак Барс» начало с победы финал Суперлиги. Команда Терзича была хороша!
