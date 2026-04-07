Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, продолжится раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт второй матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, финальная серия. Расписание матчей на 7 апреля (время московское):

16:00 Уралочка-НТМК Свердловская область — Динамо Москва

Счёт в серии между командами — 0-1.

За первое место в женской Суперлиге текущего сезона сражаются «Динамо-Казань» и «Заречье-Одинцово». Счёт в серии между ними — 1-0 в пользу команды из Казани.