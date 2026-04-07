Московское «Динамо» во 2-й раз одолело «Уралочку-НТМК» и теперь в шаге от бронзы Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал вторую подряд победу в серии с командой «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) в рамках борьбы за бронзовые медали чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

На выезде волейболистки «Динамо» одержали волевую победу со счётом 3:2 (11:25, 18:25, 25:22, 25:18, 15:9) над «Уралочкой-НТМК». Теперь счёт в финальной серии стал 2-0 в пользу столичной команды. Отметим, что серия до трёх побед, а значит, «Динамо» осталось одержать одну победу до завоевания бронзы ЧР.

Отметим, что за золото Суперлиги сражаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Заречье-Одинцово» (Московская область). В их противостоянии счёт на данный момент 1-0 в пользу казанской команды.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда уступил на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово».