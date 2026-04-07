Уралочка НТМК — Динамо, результат матча 7 апреля 2026, счет 2:3, серия за бронзу чемпионата России

Московское «Динамо» во 2-й раз одолело «Уралочку-НТМК» и теперь в шаге от бронзы Суперлиги
Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) одержал вторую подряд победу в серии с командой «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) в рамках борьбы за бронзовые медали чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 2-й матч
07 апреля 2026, вторник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

На выезде волейболистки «Динамо» одержали волевую победу со счётом 3:2 (11:25, 18:25, 25:22, 25:18, 15:9) над «Уралочкой-НТМК». Теперь счёт в финальной серии стал 2-0 в пользу столичной команды. Отметим, что серия до трёх побед, а значит, «Динамо» осталось одержать одну победу до завоевания бронзы ЧР.

Отметим, что за золото Суперлиги сражаются «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Заречье-Одинцово» (Московская область). В их противостоянии счёт на данный момент 1-0 в пользу казанской команды.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда уступил на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
