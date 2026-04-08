Динамо-Ак Барс — Заречье-Одинцово: во сколько начало, где смотреть смотреть трансляцию второго матча финала женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово»: где смотреть смотреть трансляцию женской Суперлиги
Сегодня, 8 апреля, состоится второй матч финала женской Суперлиги по волейболу сезона-2025/2026, в котором встретятся «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Начало — в 19:00 мск.

Счёт в финальной серии — 1-0 в пользу казанской команды.

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также на официальном сайте ВФВ.

На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Самым результативным игроком матча стала доминиканская доигровщица хозяев Брайелин Мартинес, которая набрала 25 очков.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
06 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
«Заречье» просто так золото не отдаст! Каким был первый матч финальной серии Суперлиги
«Заречье» просто так золото не отдаст! Каким был первый матч финальной серии Суперлиги
