«Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово»: где смотреть смотреть трансляцию женской Суперлиги

Сегодня, 8 апреля, состоится второй матч финала женской Суперлиги по волейболу сезона-2025/2026, в котором встретятся «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Начало — в 19:00 мск.

Счёт в финальной серии — 1-0 в пользу казанской команды.

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также на официальном сайте ВФВ.

На домашней площадке в Казани «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Самым результативным игроком матча стала доминиканская доигровщица хозяев Брайелин Мартинес, которая набрала 25 очков.