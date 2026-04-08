Связующая «Корабелки» Филиштинская рассказала о своей любви к теннису

Связующая женского волейбольного клуба «Корабелка» из Санкт-Петербурга Ирина Филиштинская рассказала о своём увлечении теннисом, отметив нескольких легендарных игроков.

«Мне всегда нравился теннис, наверное, потому что хотелось попробовать себя в индивидуальном виде спорта. Следила за матчами Роджера Федерера, Марии Шараповой, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича. Сейчас из наших ребят нравится Даниил Медведев. Каждое лето думаю, что надо попробовать поиграть, но всё руки не доходят. Так что в следующей жизни буду теннисисткой», – сказала Филиштинская в эфире волейбольного подкаста «Волей-неволей».

В составе калининградского «Локомотива» Филиштинская становилась двукратной чемпионкой России.