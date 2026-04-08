«Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу в финальной серии женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» добыл вторую победу в финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026. Со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20) они обыграли «Заречье-Одинцово». Казанские спортсменки ведут в серии — 2-0.

Ранее также на домашней площадке в Казани «Динамо» обыграло «Заречье» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Самым результативным игроком матча тогда стала доминиканская доигровщица хозяев Брайелин Мартинес, которая набрала 25 очков.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда уступил на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово».