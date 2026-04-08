Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» одержало вторую победу в финальной серии женской Суперлиги

Комментарии

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» добыл вторую победу в финальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026. Со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20) они обыграли «Заречье-Одинцово». Казанские спортсменки ведут в серии — 2-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 2-й матч
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Ранее также на домашней площадке в Казани «Динамо» обыграло «Заречье» со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23). Самым результативным игроком матча тогда стала доминиканская доигровщица хозяев Брайелин Мартинес, которая набрала 25 очков.

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив». В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из Калининграда уступил на стадии 1/4 финала плей-офф «Заречью-Одинцово».

Календарь плей-офф женской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android