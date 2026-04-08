Карполь — о поражении «Уралочки»: в такой волейбол мы ещё не играли в сезоне вообще

Главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь оценил игру своей команды во втором матче серии за бронзу чемпионата России. Свердловчанки уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3 (25:11, 25:18, 22:25, 18:25, 9:15). Общий счёт в серии — 2-0 в пользу столичного клуба.

«В первых двух партиях установки на игру выполнили вообще идеально. В такой волейбол мы ещё не играли в сезоне вообще, как в этих сетах. Это был самый лучший волейбол: чистый, прекрасный.

Потом «Динамо» перестроилось, начало сильнее подавать и, естественно, опытные игроки начали хорошо играть, адаптироваться к нашим атакам, блокировать их, лучше выстроили защиту. Нам стало сложнее, они нас задавили подачей, а также мы не справились с блоком и приёмом.

Поздравляю московское «Динамо» с победой, они сегодня оказались сильнее и достойно выиграли этот матч», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.