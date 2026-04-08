Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Карполь — о поражении «Уралочки»: в такой волейбол мы ещё не играли в сезоне вообще

Главный тренер «Уралочки» Михаил Карполь оценил игру своей команды во втором матче серии за бронзу чемпионата России. Свердловчанки уступили московскому «Динамо» со счётом 2:3 (25:11, 25:18, 22:25, 18:25, 9:15). Общий счёт в серии — 2-0 в пользу столичного клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 2-й матч
07 апреля 2026, вторник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«В первых двух партиях установки на игру выполнили вообще идеально. В такой волейбол мы ещё не играли в сезоне вообще, как в этих сетах. Это был самый лучший волейбол: чистый, прекрасный.

Потом «Динамо» перестроилось, начало сильнее подавать и, естественно, опытные игроки начали хорошо играть, адаптироваться к нашим атакам, блокировать их, лучше выстроили защиту. Нам стало сложнее, они нас задавили подачей, а также мы не справились с блоком и приёмом.

Поздравляю московское «Динамо» с победой, они сегодня оказались сильнее и достойно выиграли этот матч», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

