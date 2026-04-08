Тренер «Динамо» рассказал, как удалось переломить игру в свою пользу в матче с «Уралочкой»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу своей команды на тай-брейке во втором матче серии за бронзу чемпионата России. Встреча с «Уралочкой» завершилась со счётом 3:2 (11:25, 18:25, 25:22, 25:18, 15:9), общий счёт в серии – 2-0.

«Девчонки – молодцы. Спасибо им за игру, что смогли собраться, не опустили руки. Много что не получалось. Наверное, в первой и во второй партиях думали, что нам отдадут так легко всё, возможно, недооценили соперника. Нельзя с таким настроем выходить.

«Уралочка» хорошо разобрала нас, они изменили рисунок. Мы разбирались, что делать, куда идти. Постепенно перестроились и начали от каждого момента отталкиваться, цепляться, и потихонечку получилось переломить. Хороший задел сделали на ответные игры в Москве. Сейчас будем готовиться, восстанавливаться», – приводит слова Сикачёва пресс-служба ВФВ на официальном сайте.