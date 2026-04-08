Майку блокирующей Королёвой подняли под сводами арены «Динамо-Ак Барс»

8 апреля, после второго матча финальной серии чемпионата России между «Динамо-Ак Барс» и «Заречьем-Одинцово», майку блокирующей казанского клуба Ирины Королёвой подняли под сводами арены «Центр волейбола». Спортсменка введена в Зал славы татарстанской команды.

«Тут такие дела, что я не совсем завершаю карьеру. Я ухожу на паузу. Мною было принято решение в следующем году подумать о семье. Но мало ли что случится потом. Я думаю, что мы всё равно не прощаемся и обязательно увидимся в «Центре волейбола», – обратилась к болельщикам Королёва после торжественного поднятия майки.

Напомним, блокирующая девятый сезон выступает за казанский клуб – с 2016 по 2023 и с 2024 по 2026 год.