Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, продолжится раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала. Расписание матчей 9 апреля (время московское):

19:00. «Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург. Счёт серии — 1-1.

Второй финалист плей-офф Суперлиги сезона-2025/2026 определится в серии между «Локомотивом» (Новосибирск) и «Зенитом-Казань».

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).