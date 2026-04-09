Расписание матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, продолжится розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня пройдут первые матчи предварительного этапа турнира. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Предварительный этап. Первые матчи (время московское):

15:00. «Кузбасс» Кемерово — «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

17:00. «Динамо-Урал» Уфа — «Белогорье» Белгород;

17:00. «Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск;

18:00. МГТУ Москва — «Нова» Новокуйбышевск.

Ответные встречи предварительного раунда Кубка России — 2026 состоятся 12 апреля.

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Таблица Кубка России - 2026
Календарь Кубка России - 2026
Материалы по теме
Казань включилась! «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Локомотивом»
Казань включилась! «Зенит» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Локомотивом»
