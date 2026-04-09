Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в третьем матче полуфинала Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл команду «Зенит» из Санкт-Петербурга в третьем матче полуфинала плей-офф Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:22).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
09 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Счёт в серии между командами после трёх матчей составляет 2-1 в пользу московского клуба. Предыдущий матч завершился победой «Зенита» со счётом 3:1.

Второй парой полуфиналистов стали казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии между этими командами после двух матчей также равный.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Сетка плей-офф мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android