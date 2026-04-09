Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в третьем матче полуфинала Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл команду «Зенит» из Санкт-Петербурга в третьем матче полуфинала плей-офф Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:22).

Счёт в серии между командами после трёх матчей составляет 2-1 в пользу московского клуба. Предыдущий матч завершился победой «Зенита» со счётом 3:1.

Второй парой полуфиналистов стали казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии между этими командами после двух матчей также равный.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).