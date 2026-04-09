Кубок России по волейболу — 2026: результаты матчей 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня прошли первые матчи предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Предварительный этап. Первые матчи

«Кузбасс» Кемерово — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25).

«Динамо-Урал» Уфа — «Белогорье» Белгород — 0:3 (18:25, 19:25, 21:25).

«Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:20, 17:25, 25:20, 25:19).

МГТУ Москва — «Нова» Новокуйбышевск — 2:3 (23:25, 16:25, 25:18, 25:21, 12:15).

Ответные встречи предварительного раунда Кубка России — 2026 состоятся 12 апреля.

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).