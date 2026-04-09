Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, продолжился раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

«Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:22).

Счёт в серии между командами после трёх матчей составляет 2-1 в пользу московского клуба.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в прошлогоднем финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).