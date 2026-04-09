«Это ненормально». Зоран Терзич — об игре «Динамо-Ак Барс» в финальной серии с «Заречьем»
Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил игру своей команды во втором матче финальной серии чемпионата России с «Заречьем-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20) в пользу казанского клуба. Общий счёт в серии – 2-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 2-й матч
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

«Уровень игры, честно говоря, был невысоким. Для меня это до сих пор остаётся непонятным. То, как мы нервничаем, как хотим завершить каждый розыгрыш как можно быстрее — это ненормально. В нашей игре нет дисциплины и того волейбола, который мы демонстрировали весь сезон. Сейчас играем во что-то совершенно иное. Очень жаль, что не можем показать лучшую игру именно в финале. С другой стороны, доволен результатом: 2:0 в серии – это супер.

Можем стабильно обыгрывать Одинцово, «Уралочку» или московское «Динамо» хоть сто раз в чемпионате и не испытывать проблем. Но в финале, как и в Суперкубке, всё иначе: игроки испытывают огромное волнение. Надеюсь, после второй игры и нашей победы сможем действовать спокойнее», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Зацепиться хоть за один матч». Капитан «Заречья» — о финальной серии с «Динамо-Ак Барс»
