«Это ненормально». Зоран Терзич — об игре «Динамо-Ак Барс» в финальной серии с «Заречьем»

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич оценил игру своей команды во втором матче финальной серии чемпионата России с «Заречьем-Одинцово». Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20) в пользу казанского клуба. Общий счёт в серии – 2-0.

«Уровень игры, честно говоря, был невысоким. Для меня это до сих пор остаётся непонятным. То, как мы нервничаем, как хотим завершить каждый розыгрыш как можно быстрее — это ненормально. В нашей игре нет дисциплины и того волейбола, который мы демонстрировали весь сезон. Сейчас играем во что-то совершенно иное. Очень жаль, что не можем показать лучшую игру именно в финале. С другой стороны, доволен результатом: 2:0 в серии – это супер.

Можем стабильно обыгрывать Одинцово, «Уралочку» или московское «Динамо» хоть сто раз в чемпионате и не испытывать проблем. Но в финале, как и в Суперкубке, всё иначе: игроки испытывают огромное волнение. Надеюсь, после второй игры и нашей победы сможем действовать спокойнее», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.