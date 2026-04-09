«Зацепиться хоть за один матч». Капитан «Заречья» — о финальной серии с «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица и капитан «Заречья-Одинцово» Ольга Бирюкова прокомментировала поражение во втором матче финальной серии чемпионата России с «Динамо-Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20) в пользу казанского клуба. Общий счёт в серии – 2-0.

«Второй раз проигрываем, и второй раз обидно. Опять местами нам где-то не хватает, и эти мелочи видны по счёту: уступаем по четыре-пять очков. И, казалось бы, идём «съём в съём», но всё равно в концовках преимущество у Казани. Очень обидно. Сегодня, кажется, были не в самой лучшей форме, и это оставило неприятный осадок.

Возможно, слишком старались выиграть, пошли на неоправданный риск, что привело к глупым ошибкам. В первой игре мы хотели действовать более хладнокровно, но и тогда результат был отрицательным.

Помним прошлый год: тоже проиграли две первые игры, а затем выиграли три подряд у «Ленинградки». Конечно, уступать неприятно, наша цель — зацепиться хоть за один матч, тем более Казань сегодня не показала максимума.

Но мы возвращаемся домой, в свой зал, к своим болельщикам, где всегда играем иначе. Не собираемся расслабляться и надеемся, что дома получится перехватить инициативу», – приводит слова Бирюковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.