Алекно — о втором поражении «Зенита»: ни волейбола, ни характера, ничего
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру своей команды в третьем матче полуфинала чемпионата России с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:3 (25:23, 22:25, 22:25, 19:25). Общий счёт в серии – 2-1 в пользу столичного клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
09 апреля 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

«Комментировать особо нечего. Ничего не получилось – ни волейбола, ни характера, ничего… Арифметика очень простая – кто больше ошибается, тот и проигрывает. Мы ошиблись столько, сколько не даёт нам возможности обыграть такую команду, как «Динамо». Но… мы пока в игре», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Четвёртый матч полуфинальной серии состоится 11 апреля на площадке московского клуба.

