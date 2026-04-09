Алекно — о втором поражении «Зенита»: ни волейбола, ни характера, ничего

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру своей команды в третьем матче полуфинала чемпионата России с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:3 (25:23, 22:25, 22:25, 19:25). Общий счёт в серии – 2-1 в пользу столичного клуба.

«Комментировать особо нечего. Ничего не получилось – ни волейбола, ни характера, ничего… Арифметика очень простая – кто больше ошибается, тот и проигрывает. Мы ошиблись столько, сколько не даёт нам возможности обыграть такую команду, как «Динамо». Но… мы пока в игре», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Четвёртый матч полуфинальной серии состоится 11 апреля на площадке московского клуба.