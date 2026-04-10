Расписание матчей женского Кубка России — 2026 по волейболу на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжится розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди женских команд. В рамках игрового дня пройдёт второй матч предварительного этапа турнира. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Предварительный этап. Первые матчи (время московское):

18:00. «Протон» — «Тулица».

Первая встреча между командами завершилась победой «Тулицы» со счётом 3:1.

Отметим, что по итогам 33-го розыгрыша Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходил с 16 марта по 4 мая 2025 года, победителем стал «Локомотив» (Калининград). В финале команда обыграла «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).