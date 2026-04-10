Расписание матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжится розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня пройдёт ответный матч предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Предварительный этап. Первые матчи (время московское):

17:00. МГТУ — Нова.

Первая игра между командами завершилась победой «Новы» со счётом 3:2.

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).