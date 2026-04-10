Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 10 апреля

Сегодня, 10 апреля, продолжится раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала. Расписание матчей 10 апреля (время московское):

15:00. «Локомотив» — «Зенит-Казань». Счёт в серии — 1-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии). Отметим, что 9 апреля состоялся третий матч полуфинала, в котором «Динамо» из Москвы обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:22).