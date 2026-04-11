«Зенит-Казань» вышел вперёд в полуфинальной серии с новосибирским «Локомотивом»

«Зенит-Казань» вышел вперёд в полуфинальной серии с новосибирским «Локомотивом»
Вчера, 10 апреля, «Зенит-Казань» переиграл новосибирский «Локомотив» в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф Суперлиги‑2025/2026. Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:2 в пользу казанцев (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
10 апреля 2026, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

Счёт в серии между командами после трёх встреч составляет 2-1 в пользу казанского клуба. Следующий матч серии состоится 12 апреля в Новосибирске.

Казанская команда является действующим чемпионом России, клуб побеждает в ЧР последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России. «Локомотив» становился чемпионом страны один раз — в сезоне-2019/2020.

Сетка плей-офф мужской Суперлиги
