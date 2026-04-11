Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 10 апреля

10 апреля продолжился раунд плей‑офф волейбольной мужской Суперлиги сезона‑2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

«Локомотив» Новосибирск — «Зенит‑Казань» — 2:3 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15).

Счёт в серии между командами после трёх матчей составляет 2‑1 в пользу казанского клуба.

Действующим чемпионом России является «Зенит‑Казань», который в прошлогоднем финале обыграл санкт‑петербургский «Зенит» (3‑0 в серии).