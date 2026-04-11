Результаты матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 10 апреля

10 апреля продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня прошёл ответный матч предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России — 2026. Предварительный этап.

МГТУ — «Нова» — 3:2.

Первая игра между командами завершилась победой «Новы» со счётом 3:2. «Нова» уступила во второй встрече, но выиграла «золотой» сет и в следующем раунде сразится с победителем пары «Газпром-Югра» – «Енисей».

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года победил московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).