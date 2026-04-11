Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, продолжится плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт третий матч серии за бронзовые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, серия за 3-е место. Расписание матчей на 11 апреля (время московское):

16:00 «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Динамо» Москва. Счёт в серии – 0-2.

В полуфинальных сериях турнира «Динамо» уступило казанскому «Динамо-Ак Барс» (1-3 в серии), а «Уралочка-НТМК» проиграла серию подмосковному «Заречью-Одинцово» (0-3).

Действующим победителем Суперлиги является калининградский «Локомотив».