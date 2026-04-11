Волейбол, Суперлига, 1/2 финала, «Зенит» — «Динамо»: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 11 апреля, пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026 между московским «Динамо» и «Зенитом» (Санкт-Петербург). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. «Динамо» лидирует в серии со счётом 2-1.

Посмотреть четвёртый матч полуфинальной серии Суперлиги между «Динамо» (Москва) и «Зенитом» (Санкт-Петербург) можно на канале «Матч! Страна». Начало трансляции в 18:55 по мск.

Второй финалист плей-офф Суперлиги-2025/2026 определится в серии между «Локомотивом» (Новосибирск) и «Зенитом-Казань» (Казань).

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).