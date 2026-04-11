Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Константинов — о поражении «Локомотива» в матче с «Зенитом»: выбросили тай-брейк в мусорку

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии с казанским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 13:25, 25:20, 25:27, 15:9) в пользу команды Вербова. Общий счёт в серии – 2-1 в пользу казанского клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
10 апреля 2026, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

«Нельзя с таким количеством ошибок выиграть тай-брейк, тем более у Казани. У нас около 10 ошибок за этот отрезок, это абсурд, так не играется тай-брейк. Мы добрались до тай-брейка, за который бились так долго, а потом легко выбросили его в мусорку. После второго сета не было недооценки Казани. Это больше заслуга Казани и наши проблемы, которые длились всю игру. Все играли нестабильно – то подъём, то вниз.

Я не люблю выделять игроков, но да, Курбанов играл более ровно всю игру на своём уровне. А остальные с огромными перепадами, к сожалению, поэтому получилась такая игра. Но это тоже урок. Будем стараться вернуть серию в Казань», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android