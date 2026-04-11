Константинов — о поражении «Локомотива» в матче с «Зенитом»: выбросили тай-брейк в мусорку

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии с казанским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 13:25, 25:20, 25:27, 15:9) в пользу команды Вербова. Общий счёт в серии – 2-1 в пользу казанского клуба.

«Нельзя с таким количеством ошибок выиграть тай-брейк, тем более у Казани. У нас около 10 ошибок за этот отрезок, это абсурд, так не играется тай-брейк. Мы добрались до тай-брейка, за который бились так долго, а потом легко выбросили его в мусорку. После второго сета не было недооценки Казани. Это больше заслуга Казани и наши проблемы, которые длились всю игру. Все играли нестабильно – то подъём, то вниз.

Я не люблю выделять игроков, но да, Курбанов играл более ровно всю игру на своём уровне. А остальные с огромными перепадами, к сожалению, поэтому получилась такая игра. Но это тоже урок. Будем стараться вернуть серию в Казань», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.