«Мне непонятны вот эти скорости». Вербов — об игре «Зенита» и «Локомотива» в 1/2 финала ЧР

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии с новосибирским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 13:25, 25:20, 25:27, 15:9). Общий счёт в серии – 2-1 в пользу казанского клуба.

«В любой момент «Локомотив» создаёт давление на подаче, особенно здесь. Нам нелегко устоять. Сегодня где-то местами получалось, местами не получалось. Но, видите, риск в пятой партии, например, «Локомотиву» ничего не принёс? Но это их стиль. Омар Курбанов делает какие-то вещи, которые неподвластны физике, что ли. Реально, мне непонятны вот эти скорости. Человек не устаёт там, он точно на каком-то специальном питании, видимо.

Наши молодые игроки должны вот в этом всём покрутиться и, наверное, испытать на себе чувство победы вот в таком матче, который где-то уже уходит у тебя из рук. Не каждый может встать после такой четвёртой партии, особенно здесь, в Новосибирске.

Надо сейчас восстановиться, проанализировать те вещи, которые можно улучшить. У нас на это завтра будет целый день. И с новыми силами опять в эту супербитву, как я и сказал в Казани. Два достойнейших соперника, высочайший уровень. Всё сильно, высоко, красиво», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.