Московское «Динамо» выиграло у «Уралочки-НТМК» серию за третье место в женской Суперлиге

Московское «Динамо» выиграло у «Уралочки-НТМК» серию за третье место в женской Суперлиге
Женский волейбольный клуб «Динамо» Москва в третьем матче серии за бронзу обыграл команду «Уралочка-НТМК» из Свердловской области и занял третье место по итогам женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:23). Серия между командами закончилась со счётом 3-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 3-й матч
11 апреля 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо М: Лазарева, Ташлыкова, Чирович, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Уралочка-НТМК: Шелковкина, Мусиенко, Сорокина, Хлебникова, Синицына, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Котенёва, Трухина, Завьялова, Меньщикова, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова, Шнип

Финалистами Суперлиги стали казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. Счёт в финальной серии между командами после двух игр составляет 2-0 в пользу клуба из Казани. Следующая встреча пройдёт завтра, 12 апреля.

Действующим победителем Суперлиги является калининградский «Локомотив».

Сетка плей-офф женской Суперлиги
Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» снова расправилось с «Заречьем». У подмосковного клуба остался один шанс
«Динамо-Ак Барс» снова расправилось с «Заречьем». У подмосковного клуба остался один шанс
