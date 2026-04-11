Московское «Динамо» выиграло у «Уралочки-НТМК» серию за третье место в женской Суперлиге

Женский волейбольный клуб «Динамо» Москва в третьем матче серии за бронзу обыграл команду «Уралочка-НТМК» из Свердловской области и занял третье место по итогам женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:23). Серия между командами закончилась со счётом 3-0.

Финалистами Суперлиги стали казанское «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. Счёт в финальной серии между командами после двух игр составляет 2-0 в пользу клуба из Казани. Следующая встреча пройдёт завтра, 12 апреля.

Действующим победителем Суперлиги является калининградский «Локомотив».