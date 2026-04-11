Московское «Динамо» вышло в финал мужской Суперлиги, обыграв «Зенит» Санкт-Петербург

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл в четвёртом матче полуфинальной серии Суперлиги-2025/2026 «Зенит» из Санкт-Петербурга и вышел в финальную стадию турнира. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:21). Счёт в серии между командами по её итогам — 3-1.

Вторая пара полуфиналистов текущего сезона — «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии между этими клубами по итогам трёх игр — 2-1 в пользу команды из Казани. Их следующая встреча состоится завтра, 12 апреля.

Казанский клуб является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России. «Локомотив» становился чемпионом страны один раз — в сезоне-2019/2020.