Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, продолжился плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошёл третий матч серии за бронзовые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, серия за 3-е место. Результаты матчей 11 апреля

«Динамо» Москва — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:23).

Серия между командами закончилась со счётом 3-0. Таким образом, «Динамо» из Москвы стало обладателем бронзовых медалей Суперлиги сезона-2025/2026.

Действующим победителем Суперлиги является калининградский «Локомотив».