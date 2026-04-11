Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, продолжился раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

«Динамо» Москва — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:0 (25:19, 30:28, 25:21).

Счёт в серии между командами по её итогам — 3-1. Таким образом, «Динамо» Москва стало финалистом Суперлиги текущего сезона.

Вторая пара полуфиналистов текущего сезона — «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив». Счёт в серии между этими клубами по итогам трёх игр — 2-1 в пользу команды из Казани. Их следующая встреча состоится завтра, 12 апреля.