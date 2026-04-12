Волейбол, женская Суперлига, финал, 3-й матч серии «Заречье-Одинцово» — «Динамо — Ак Барс»: где смотреть, во сколько начало прямой

«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс»: во сколько начало где смотреть, финал Суперлиги
Сегодня, 12 апреля, пройдёт третий матч финальной серии плей-офф женской Суперлиги-2025/2026 между подмосковным «Заречьем-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс» (Казань). Счёт серии 2-0 в пользу казанского клуба. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
Посмотреть третий матч финальной серии Суперлиги между «Заречьем-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс» можно на канале «Матч! Страна». Начало трансляции в 16:55 по мск.

В полуфинальных сериях плей-офф «Заречье-Одинцово» обыграло «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3-2, а «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3-1).

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив», который в розыгрыше плей-офф этого сезона проиграл на стадии 1/4 финала «Заречью-Одинцово» (2-1 в серии).

Таблица плей-офф Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
