«Заречье-Одинцово» — «Динамо-Ак Барс»: во сколько начало где смотреть, финал Суперлиги

Сегодня, 12 апреля, пройдёт третий матч финальной серии плей-офф женской Суперлиги-2025/2026 между подмосковным «Заречьем-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс» (Казань). Счёт серии 2-0 в пользу казанского клуба. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Посмотреть третий матч финальной серии Суперлиги между «Заречьем-Одинцово» и «Динамо-Ак Барс» можно на канале «Матч! Страна». Начало трансляции в 16:55 по мск.

В полуфинальных сериях плей-офф «Заречье-Одинцово» обыграло «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3-2, а «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3-1).

Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив», который в розыгрыше плей-офф этого сезона проиграл на стадии 1/4 финала «Заречью-Одинцово» (2-1 в серии).