Расписание матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, продолжится розыгрыш Кубка России – 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня пройдут ответные матчи предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России – 2026. Предварительный этап. Ответные матчи (время – московское):

12:00. «Енисей» Красноярск – «Газпром-Югра» Сургут;

17:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Кузбасс» Кемерово;

17:00. «Белогорье» Белгород – «Динамо-Урал» Уфа;

В первых матчах победу одержали «Газпром-Югра» (3:1), «Динамо-ЛО» (3:0) и «Белогорье» (3:0).

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Таблица Кубка России - 2026
Календарь Кубка России - 2026
