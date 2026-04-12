Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, продолжится раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/2 финала. Расписание матчей 12 апреля (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Зенит-Казань» Казань. Счёт серии — 1-2.

Ранее в финал розыгрыша плей-офф Суперлиги вышло московское «Динамо», которое одержало победу в серии с «Зенитом» из Санкт-Петербургом со счётом 3-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).