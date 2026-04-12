Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Зенитом-Казань»

Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска обыграл в четвёртом матче полуфинальной серии Суперлиги-2025/2026 «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12). Счёт в серии — 2-2.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 4-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

Финалист определится в решающей пятой встрече. Первым финалистом днём ранее стало московское «Динамо», обыгравшее санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3-1 в серии.

Казанский клуб является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России. «Локомотив» становился чемпионом страны один раз — в сезоне-2019/2020.

Сетка плей-офф мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android