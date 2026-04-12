Новосибирский «Локомотив» сравнял счёт в полуфинальной серии с «Зенитом-Казань»

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска обыграл в четвёртом матче полуфинальной серии Суперлиги-2025/2026 «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12). Счёт в серии — 2-2.

Финалист определится в решающей пятой встрече. Первым финалистом днём ранее стало московское «Динамо», обыгравшее санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3-1 в серии.

Казанский клуб является действующим чемпионом России, он побеждает в Суперлиге последние три сезона. Всего у «Зенита-Казань» 13 побед в чемпионатах России. «Локомотив» становился чемпионом страны один раз — в сезоне-2019/2020.