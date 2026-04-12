«Динамо-Ак Барс» стало победителем женской Суперлиги-2025/2026 по волейболу
Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани стал победителем Суперлиги сезона-2025/2026. В третьем матче финальной серии казанская команда обыграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Счёт в серии по её итогам — 3-0.
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
В полуфинальных сериях плей-офф «Заречье-Одинцово» обыграло «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3-2, а «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3-1).
Бронзовым призёром Суперлиги стало московское «Динамо».
Предыдущим чемпионом России стал калининградский «Локомотив», который в розыгрыше плей-офф этого сезона уступил на стадии 1/4 финала «Заречью-Одинцово» (1-2 в серии).
