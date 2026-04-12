Результаты матчей мужского Кубка России — 2026 по волейболу 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, продолжился розыгрыш Кубка России — 2026 по волейболу среди мужских команд. В рамках игрового дня прошли ответные матчи предварительного этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Волейбол. Кубок России – 2026. Предварительный этап. Ответные матчи:

  • «Енисей» Красноярск — «Газпром-Югра» Сургут — 3:0 (25:16, 25:17, 25:20), золотой сет — 15:12;
  • «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:13, 25:20, 25:18);
  • «Белогорье» Белгород — «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (25:21, 25:13, 29:31, 25:20).

В первых матчах победу одержали «Газпром-Югра» (3:1), «Динамо-ЛО» (3:0) и «Белогорье» (3:0).

Действующим победителем соревнований является новосибирский «Локомотив», который в финале розыгрыша турнира 2025 года обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Материалы по теме
«Динамо-Ак Барс» вернуло чемпионство! В финале клуб разгромил «Заречье-Одинцово»
«Динамо-Ак Барс» вернуло чемпионство! В финале клуб разгромил «Заречье-Одинцово»
