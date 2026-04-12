Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, продолжился раунд плей-офф волейбольной мужской Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

«Локомотив» Новосибирск — «Зенит-Казань» Казань — 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12). Счёт в серии — 2-2.

Ранее в финал розыгрыша плей-офф Суперлиги вышло московское «Динамо», которое одержало победу в серии с «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счётом 3-1.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).