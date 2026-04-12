Зоран Терзич прокомментировал победу «Динамо-Ак Барс» в финале женской Суперлиги

Зоран Терзич прокомментировал победу «Динамо-Ак Барс» в финале женской Суперлиги
Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич, под руководством которого команда выиграла Суперлигу сезона-2025/2026, прокомментировал результат подопечных. В третьем матче серии казанский клуб одержал победу над подмосковным «Заречьем» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Счёт в серии по её итогам — 3-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

— Мы довольны и счастливы. «Динамо-Ак Барс» — лучшая команда России. Играли практически в каждом финале последние три года. Дважды были чемпионами страны, выигрывали Кубок. Сезон, однако, ещё не закончен, постараемся закончить его триумфально.

— Как удалось противостоять переполненным трибунам в Одинцово и сохранить хладнокровие?
— Такая атмосфера обычна для финала. Более опытные игроки лучше сыграли, увереннее. Но для меня большим сюрпризом стала сегодня игра молодой Камиллы Ребровой. Она выдержала и приём, и блок, и атаку. «Заречье» проиграло первые две встречи, у них оставался последний шанс, поэтому давление на них было очень большое. Был полный зал, все ожидали от них победы. Они играли хорошо, но недостаточно, чтобы выиграть у нас, — приводит слова Терзича официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.

