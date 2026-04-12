«Такие матчи надо уметь играть». Ушаков — о поражении «Заречья» в финале Суперлиги

Главный тренер женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков высказался о поражении своих подопечных от «Динамо-Ак Барс» в финальной серии Суперлиги-2025/2026. В третьем матче серии казанский клуб одержал победу над подмосковным «Заречьем» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Счёт в серии по её итогам — 3-0.

— Сейчас после игры горечь поражения есть. Но в принципе сезон мы провели неплохо и серебряные медали — это хороший результат.

— Чего не хватило в финальной серии и сегодня дома?

— Такие финальные матчи надо уметь играть. Мы очень хотели выиграть, но излишняя скованность и излишнее желание где-то нам помешали. Эмоции преобладали больше, чем разум. Но сезон не закончен, идём дальше готовиться к Кубку России, — приводит слова Ушакова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.