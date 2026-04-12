«Такие матчи надо уметь играть». Ушаков — о поражении «Заречья» в финале Суперлиги

«Такие матчи надо уметь играть». Ушаков — о поражении «Заречья» в финале Суперлиги
Главный тренер женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Константин Ушаков высказался о поражении своих подопечных от «Динамо-Ак Барс» в финальной серии Суперлиги-2025/2026. В третьем матче серии казанский клуб одержал победу над подмосковным «Заречьем» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Счёт в серии по её итогам — 3-0.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

— Сейчас после игры горечь поражения есть. Но в принципе сезон мы провели неплохо и серебряные медали — это хороший результат.

— Чего не хватило в финальной серии и сегодня дома?
— Такие финальные матчи надо уметь играть. Мы очень хотели выиграть, но излишняя скованность и излишнее желание где-то нам помешали. Эмоции преобладали больше, чем разум. Но сезон не закончен, идём дальше готовиться к Кубку России, — приводит слова Ушакова пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

