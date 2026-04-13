Михаил Карполь подвёл итоги сезона для «Уралочки» после поражения в серии за бронзу

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь оценил игру своей команды в третьем матче бронзовой серии чемпионата России с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 25:23), общий счёт в серии – 3-0 в пользу столичного клуба.

«Как оценить нашу игру после последней партии, когда мы вели с разницей в семь очков, а затем встали в одной расстановке и проиграли всё на приеме? Плохо сыграли, очень обидно. Команда набрала ход и просто отдала свою партию. Кто знает, что было бы дальше. Такого я ещё не встречал. Никто в команде не смог собраться, довести этот мяч, добить его до пола. Очень обидно было проиграть так в четвёртой партии.

Этот сезон в общем меня устраивает как тренера. Если бы кто-то до сезона сказал, что эти молодые девочки смогут показывать такой прекрасный волейбол весь год, что одержим 15 побед подряд в матчах с такими командами, как «Динамо-Ак Барс», «Локомотив», «Динамо», «Ленинградка», «Заречье», я бы поспорил. Мы реально набрали ход в сезоне, показывали хорошую игру.

Но возвращаемся к тому, что в регулярном чемпионате на тебя не давит тот факт, что ты можешь выбыть из турнира, упустить медаль, проиграв матч. В регулярке ты играешь с более низким давлением. Не все соперники смогли разобрать нашу игру в сезоне. А в плей-офф играешь несколько матчей с одной командой, соперники притираются друг к другу.

Иметь двух невысоких краёв и противостоять таким монстрам, как «Динамо» и другие соперники, без строгой дисциплины и характера очень сложно. Нам не хватает одного-двух лидеров в команде, более зрелых опытных игроков, которые в важные моменты могли бы взять себя в руки и показать игру, как это делают Наталия Гончарова, Анна Подкопаева, когда поднимает мячи. Такие игроки нужны, чтобы решать задачи, когда идёт борьба за медали.

Наша команда в этом сезоне в любом случае уже прыгнула выше головы. Они дали всё, что могли. Половину этих игроков никто не знал два-три года назад, а теперь они играют против грандов в хороший волейбол. Где-то не хватает характера, который появляется с опытом, где-то нет везения. Но за одного битого двух небитых дают. Игроки сделают выводы, станут более опытными и начнут в решающие моменты добиваться результата», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.