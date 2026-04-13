«Поведение не на уровне топ-команды». Константинов раскритиковал «Зенит-Казань»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов оценил победу своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии с казанским «Зенитом» и раскритиковал поведение тренерского штаба соперника. Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12).

«Сегодня были 15 мужских минут. Я чётко им сказал перед началом пятой партии: нельзя два раза по одной и той же схеме сыграть пятую партию. Мы играли её умнее, терпеливее и поэтому, наверное, и выиграли. Сейчас думаем одохнуть и настраиваться на пятую игру в Казани.

Я думаю, что эта серия, эти поединки заслуживают пятую игру. Поэтому я скажу, что справедливо, чтобы решилось в пятом матче.

Я молчал, пока идут четыре игры, но я обращаю внимание на судейскую комиссию. Тренерский штаб Казани ведёт себя очень некорректно. За четыре игры они, наверно, 10-15 раз жмут звонок: либо не берут тайм-аут, либо на нашей подаче жмут. И, извините, никаких мер. Там им говорят: осторожно, ребят, но это продолжается. Либо звоним, а потом не берём просмотр, звоним – не берём тайм-аут. Берут тайм-ауты — никакой реакции от судей. Я уже сказал и в Казани, и здесь продолжается эта тема.

Я считаю, что это поведение не на уровне топ-команды, так не выигрываешь, и это не должно присутствовать. Но никто на это не отвечает. Пожалуйста, пусть волейбол будет решать, а не вот такие сельскохозяйственные номера», — сказал Константинов в послематчевом интервью, опубликованном пресс-службой ВФВ на официальном сайте.

Общий счёт в серии после четырёх встреч — 2-2.