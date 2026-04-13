Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Поведение не на уровне топ-команды». Константинов раскритиковал «Зенит-Казань»

«Поведение не на уровне топ-команды». Константинов раскритиковал «Зенит-Казань»
Комментарии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов оценил победу своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии с казанским «Зенитом» и раскритиковал поведение тренерского штаба соперника. Встреча в Новосибирске завершилась со счётом 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:12).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 4-й матч
12 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов

«Сегодня были 15 мужских минут. Я чётко им сказал перед началом пятой партии: нельзя два раза по одной и той же схеме сыграть пятую партию. Мы играли её умнее, терпеливее и поэтому, наверное, и выиграли. Сейчас думаем одохнуть и настраиваться на пятую игру в Казани.

Я думаю, что эта серия, эти поединки заслуживают пятую игру. Поэтому я скажу, что справедливо, чтобы решилось в пятом матче.

Я молчал, пока идут четыре игры, но я обращаю внимание на судейскую комиссию. Тренерский штаб Казани ведёт себя очень некорректно. За четыре игры они, наверно, 10-15 раз жмут звонок: либо не берут тайм-аут, либо на нашей подаче жмут. И, извините, никаких мер. Там им говорят: осторожно, ребят, но это продолжается. Либо звоним, а потом не берём просмотр, звоним – не берём тайм-аут. Берут тайм-ауты — никакой реакции от судей. Я уже сказал и в Казани, и здесь продолжается эта тема.

Я считаю, что это поведение не на уровне топ-команды, так не выигрываешь, и это не должно присутствовать. Но никто на это не отвечает. Пожалуйста, пусть волейбол будет решать, а не вот такие сельскохозяйственные номера», — сказал Константинов в послематчевом интервью, опубликованном пресс-службой ВФВ на официальном сайте.

Общий счёт в серии после четырёх встреч — 2-2.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android