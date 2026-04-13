«Оторвались за все прошлые провалы». Тренер «Динамо» — о бронзе чемпионата России

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Сергей Сикачёв оценил победу своих спортсменок в серии за бронзовые медали женского чемпионата России. Третья встреча с «Уралочкой» завершилась со счётом 3:1 (25:13, 25:22, 23:25, 26:23), общий счёт в серии – 3-0 в пользу столичного клуба.

«Сыграли отлично! Был провал, но мы выиграли, справились, дотерпели, молодцы. Очень часто нам этого не хватало по ходу чемпионата. Но сегодня браво! Мы оторвались за все прошлые провалы. Концовка четвёртой партии сумасшедшая. Ира Капустина – молодец, выдержала сложную хорошую подачу. Браво! С окончанием чемпионата всех.

Никто не хотел уходить в пятую партию. Не знаешь, что там будет. Мы максимально мобилизовались, все хотели закончить серию здесь и сейчас. В каждом моменте отдавались на все 100%.

«Уралочка» — хорошая команда, на выезде мы сыграли с ней по пять партий. У них очень непростая атака, мощный блок. Мы очень рады, что так выступили. Молодцы девчонки!» – приводит слова Сикачёва пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Победителем женской Суперлиги-2025/2026 по волейболу стало «Динамо-Ак Барс». В третьем матче финальной серии казанская команда обыграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27). Счёт в серии по её итогам — 3-0.

