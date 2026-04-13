Брянский — о выходе «Динамо» в финал ЧР: справились с главной ударной силой «Зенита»
Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру своей команды и выход в финал чемпионата России. В четвёртом матче полуфинальной серии столичный клуб одержал победу над петербургским «Зенитом» со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 4-й матч
11 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«В первую очередь хочу поздравить команду, руководство нашего клуба и болельщиков, которых было очень много, с выходом в финал. Матч с нашей стороны во многом удался, многое получалось. В первую очередь удалось справиться с главной ударной силой «Зенита» Владиславом Бабкевичем. Четыре долгих и тяжёлых встречи мы искали к нему ключик, и в этой игре мы его немножечко смогли остановить и, соответственно, нам было полегче.

Максим Сапожков — молодец! Он сделал то, что должен. Для нас важна победа команды. Личная статистика — это классно, но не надо забывать, что на площадке находится команда и победы добываются командой. В первой игре в Санкт-Петербурге было много брака как раз со стороны Максима, но мы выиграли, и победа команды важнее. Это была, возможно, одна из главных игр полуфинального противостояния. Победа команды кратно выше, чем индивидуальная статистика», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Общий счёт в серии – 3-1. Таким образом, московское «Динамо» примет участие в финале турнира.

