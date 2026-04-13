Терзич – о победе «Динамо-Ак Барс» над «Заречьем» в финале ЧР: мы довольные, счастливые

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу своей команды в финале женского чемпионата России. Третий матч серии с «Заречьем-Одинцово» завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 29:27), общий счёт в серии – 3:0.

«Мы довольные, счастливые. «Динамо-Ак Барс» — лучшая команда России. Мы играли практически в каждом финале последние три года. Дважды были чемпионами страны, завоевывали Кубок. Сезон, однако ещё не закончен, и мы постараемся закончить его триумфально.

Такая атмосфера обычна для финала. Более опытные игроки лучше сыграли, уверенней. Но для меня большим сюрпризом стала сегодня игра молодой Камиллы Ребровой. Она выдержала и приём, и блок, и атаку.

«Заречье» проиграло первые две игры и у них оставался последний шанс, поэтому давление на них было очень большое. Был полный зал, все ожидали победы. Они играли хорошо, но недостаточно, чтобы выиграть у нас», – приводит слова Терзича официальный сайт ВФВ.

Напомним, для «Динамо-Ак Барс» это восьмая победа в чемпионате России. Ранее клуб побеждал в 2011–2015, 2020 и в 2024 годах. В этом сезоне команда завоевала свой третий трофей. Они также выиграли Кубок Победы и Суперкубок России.